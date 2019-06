Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Ansprechen von Kindern gesucht

Am Montag, 10. Juni, waren zwei 7 und 11-jährige Mädchen aus Heinsberg zu Fuß auf der Schafhausener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In der Nähe des dortigen Hallenbades stand ein Mann mit einem Fahrrad und beobachtete offensichtlich die Kinder. Er fuhr ihnen hinterher und sprach das 11-jährige Mädchen an. Er forderte das Kind auf, mit ihm in ein Gebüsch zu gehen. Dabei fasste er das Mädchen an der Schulter und der Hüfte an. Die beiden Mädchen reagierten richtig und liefen sofort davon. Nachdem sie an einem Haus geklingelt hatten und niemand öffnete, verständigten sie telefonisch ihre Mutter sowie die Polizei. Der Mann hatte sich zwischenzeitlich mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt Heinsberg entfernt. Er war etwa 30 Jahre alt und hatte schwarze, kurze Haare, die mit Gel nach hinten gekämmt waren. Er war von dünner Statur und trug einen 3-Tage Bart. Bekleidet war er mit einer kurzen, schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Sein Fahrrad war silbern, wies rostige Stellen auf und hatte hinten einen weißen Korb. Es handelte sich nicht um ein sportliches Fahrrad. Wer hat den Vorfall beobachtet, den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

