Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Schule

Geilenkirchen-Würm (ots)

Zwischen dem 5. Juni (Mittwoch), 18 Uhr und dem 6. Juni (Donnerstag), 6.15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür einer Schule an der Klosterstraße. In den letzten Wochen wurden zudem zwei Außenlampen der Turnhalle sowie mehrere Blitzableiter auf deren Dach beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Beschädigungen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

