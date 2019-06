Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Wassenberg-Birgelen (ots)

Indem sie die Terrassentür aufhebelten, drangen Einbrecher am 5. Juni (Mittwoch), zwischen 19 Uhr und 23.50 Uhr, in ein Wohnhaus an der Rosenthaler Straße ein. Sie öffneten und durchwühlten sämtliche Schränke und stahlen Bargeld. Die Ermittlungen dazu, was sie sonst noch stahlen, dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell