Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Rohbau

Geilenkirchen-Grotenrath (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Montag, 3. Juni, 19 Uhr und Dienstag, 4. Juni, 13 Uhr, gewaltsam in einen Rohbau in der Ortschaft Grotenrath ein. Was sie aus dem Gebäude entwendeten, wird noch ermittelt.

