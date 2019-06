Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Übach-Palenberg (ots)

Eine Gaststätte an der Straße Em Koddes war am Montag (3. Juni), zwischen 00.15 Uhr und 10.10 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese drangen durch eine Tür gewaltsam in das Gebäude ein. Anschließend stahlen sie eine unbekannte Menge Tabak, bevor sie unerkannt flüchteten.

