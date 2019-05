Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kastenwagen entwendet, Zeugin macht verdächtige Beobachtungen

Gangelt (ots)

Von einem Betriebsgelände an der Katharina-Kasper-Straße haben unbekannte Täter einen grau-silbernen Pkw Ford Transit Connect mit Heinberger Kennzeichen (HS-) entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am Montag, 13. Mai, gegen 23.30 Uhr. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera des Betriebsgeländes ausgezeichnet. Entsprechende Aufzeichnungen wertet die Polizei aktuell aus.

Am Tattag hatte eine Zeugin mehrfach verdächtige Personen beobachtet. Dabei handelte es sich um drei Männer, die sich zunächst in einem weißen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen in der Nähe des Geländes aufhielten. Gegen 23 Uhr bemerkte sie die Männer erneut, welche diesmal zu Fuß in Richtung des Betriebsgeländes unterwegs waren. Einen der Männer beschrieb sie als etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur und kurzem blondem Haar. Einen zweiten Mann konnte sie als ebenfalls zirka 20 bis 30 Jahre alt beschreiben. Er hatte kurzes dunkles Haar und wirkte südländisch. Auch dieser Mann hatte eine kräftige Statur. Ob diese Personen tatsächlich mit dem Diebstahl des Fahrzeugs in Verbindung stehen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Wer hat ebenfalls Beobachtungen gemacht, die mit der Tat oder den beobachteten Männern in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise erbittet die Polizei an das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

