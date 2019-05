Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auseinandersetzung vor Diskothek: Zeugen gesucht

Heinsberg-Randerath (ots)

Gegen 3 Uhr kam es am Sonntag (12. Mai) vor einer Diskothek an der Straße Himmerich zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten ein 28-jähriger Mann aus Heinsberg und dessen Begleitungen, ein ebenfalls 28-jähriger Heinsberger und eine 26-jährige Heinsbergerin, in einen handgreiflichen Streit mit zwei unbekannten männlichen Personen. Dabei stürzte der 28-Jährige zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, trug er außerdem eine Gehirnerschütterung davon. Da sich die unbekannten Männer vor Eintreffen der Polizei bereits vom Ort des Geschehens entfernten hatten, wird nun nach ihnen sowie weiteren Zeugen des Geschehens gesucht. Hinweise bitte unter Telefonnummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen.

