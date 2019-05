Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller entwendet und demoliert

Hückelhoven (ots)

Gegen 4.40 Uhr bemerkte ein Zeuge am Sonntag, 12.Mai, eine Gruppe Jugendlicher, die auf dem Spielplatz an der Straße Kommend einen Motorroller demolierten. Als die daraufhin verständigten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, waren die Personen bereits beflüchtet. Einen beschädigten grauen Roller der Marke Peugeot konnten sie jedoch auffinden und den entsprechenden Halter ermitteln. Dieser gab an, dass er den Roller tags zuvor gegen 15.15 Uhr vor einem Haus an der Grabenstraße abgestellt hatte. Die Polizei Heinsberg bittet um Hinweise zum Diebstahl, zur Sachbeschädigung und/oder den Tätern. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell