Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Imbiss

Erkelenz (ots)

Zwischen 0.30 Uhr und 9.30 Uhr drangen unbekannte Täter am Sonntag (12. Mai) in einen Imbiss an der Aachener Straße ein. Sie entwendeten Bargeld aus der Kasse.

