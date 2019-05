Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch Strom abgestellt und Gegenstände entwendet

Heinsberg-Grebben (ots)

Indem sie eine Tür aufhebelten gelangten unbekannte Täter in der Nacht zum 12. Mai (Sonntag) in eine Wohnung an der Grebbener Straße. Anschließend begaben sie sich offenbar in die Verkaufsräume im Erdgeschoss des Hauses sowie in den Keller und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen ein Schweißgerät und einen Bohrmaschinenkoffer samt Inhalt. Letzterer wurde später im Innenhof des Hauses wieder aufgefunden. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird derzeit noch ermittelt.

