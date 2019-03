POL-HS: Pressebericht Nr. 90 vom 31.03.2019

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Erkelenz Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstagnachmittag wurde in ein Haus auf dem Frankenring eingebrochen. Man gelangte in die Wohnung, nachdem die Terrassentüre aufgehebelt wurde. Alle Räume wurden durchsucht; was erbeutet wurde, steht derzeit nicht fest.

Heinsberg Einbruch in Werkstatt Am Samstagmorgen stellte der Besitzer einer Werkstatt auf der Niethausener Straße einen Einbruch fest. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe betrat man die Räumlichkeiten. Ein Rasenmäher und Akkuschrauber wurde entwendet, bereitgelegtes Werkzeug wurde zurückgelassen. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort.

Heinsberg Einbruch in Lagerraum In der Nacht zum Samstag wurde auf der Brehmer Straße in einem Schuppen eingebrochen. Nachdem der Maschendrahtzaun durchtrennt wurde, gelangte man auf das Grundstück und brach die Türe des Lagerraumes auf. Es wurde Gartengerät, eine Handkreissäge sowie eine Kettensäge entwendet.

Heinsberg Container aufgebrochen Auf der Hochbrücker Straße wurde ein Container, der als Geräteschuppen dient, aufgebrochen. Hier wurden ein Freischneider sowie eine Kettensäge entwendet.

Heinsberg Kabeldiebe gestellt Am Samstag fielen gegen 09:30 Uhr einer Polizeistreife zwei Personen auf, die auf der Wassenberger Straße mit einem Fahrrad Kupferkabel transportierten. Das mitgeführte Kabel stammte offensichtlich aus einem Diebstahl, sodass die beiden Tatverdächtigen aus Heinsberg vorläufig festgenommen wurden.

