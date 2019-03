Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 20-Jähriger bei Ausweichmanöver leicht verletzt, Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Dienstag (19. März) befuhr ein 20-jähriger Mann aus Brühl mit seinem Pkw Ford den Berliner Ring aus Richtung Heinsberger Straße kommend in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Als er an der dortigen Kreuzung auf die Gerhart-Hauptmann-Straße abbog, kam ihm ein dunkler Pkw entgegen. Nach Angaben des 20-ährigen befand sich der entgegenkommende Wagen auf seiner Fahrspur, so dass er nach links ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei prallte der Brühler gegen einen parkenden Pkw und verletzte sich leicht. Seine ebenfalls 20-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurde das parkende Fahrzeug auf einen weiteren parkenden Pkw aufgeschoben, welcher somit ebenfalls beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, bog der Fahrer des dunklen Pkw nach rechts auf den Berliner Ring ab und fuhr davon. Nach Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw BMW handeln. Die Polizei sucht nun den Fahrer des dunklen Wagens sowie weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

