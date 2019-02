Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbruch

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Bachstraße. Aus einem Kellerraum stahlen sie von den dort abgestellten Fahrrädern Lampen, die Sättel, Tacho, Gepäcktasche sowie mehrere Schlösser. Um an ihre Beute zu gelangen, beschädigten sie zuvor den Verschluss des Kellerraums. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 15. Februar (Freitag).

