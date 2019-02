Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen Einbrecher am Montag, 18. Februar, zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr, in ein Wohnhaus an der Hochstraße ein. Sie durchsuchten offenbar alle Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte.

