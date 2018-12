POL-HS: Sachbeschädigungen an Pkw

Kreis Heinsberg (ots) - In drei Fällen haben unbekannte Täter zwischen Freitag (7. Dezember) und Sonntag (9. Dezember) im Kreisgebiet parkende Fahrzeuge beschädigt.

Ein an der Sittarder Straße in Heinsberg parkender Pkw wurde rundum mit Kratzern beschädigt. Die Tat geschah am Sonntag (9. Dezember), zwischen 9.40 Uhr und 11.20 Uhr.

Am Freitag (7. Dezember), zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, wurde in Erkelenz auf der Goswinstraße ein parkender Pkw beschädigt, indem die Täter Schrauben in drei Reifen drehten.

Ebenfalls drei platte Reifen wies ein Fahrzeug auf, welches an der Straße Waldweg in Wegberg-Dahlheim stand. Unbekannte hatten die Reifen in der Nacht zu Samstag (8. Dezember) offenbar durchstochen.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei den Kriminalkommissariaten in Geilenkirchen oder Erkelenz zu melden unter Telefon 02452 920 0.

