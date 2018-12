POL-HS: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Wegberg (ots) - In der Nacht zu Montag (10. Dezember) haben unbekannte Täter versucht, die Eingangstür sowie eine Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes an der Passage Alt Berk einzuschlagen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Täter mit einen silberfarbenen Pkw BMW mit Bergisch-Gladbacher Kennzeichen (GL-). Das Fahrzeug fuhr in Richtung Wegberg Rickelrath davon.

