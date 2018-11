POL-HS: Zeugen nach Unfall durch Ölspur gesucht

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Am Montag, 26. November, gegen 14 Uhr, verunfallte eine 63-jährige Frau aus Hückelhoven am Körrenziger Weg und wurde dabei leicht verletzt. Sie war mir ihrem roten Pkw Hyundai mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) aus Richtung Brachelen kommend in Richtung Körrenzig unterwegs, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Grund dafür war eine ölverschmierte Fahrbahn. Zeugen des Unfalls und insbesondere Personen, die Hinweise zum Entstehen der Ölspur geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02452 920 0 beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden.

