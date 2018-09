POL-HS: Nach Verkehrsunfall verstorben

Wassenberg/Hückelhoven-Ratheim (ots) - Der 93-jährige Fahrer eines Pkw VW, der am Donnerstag, 6. September, bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 117 schwer verletzt wurde (wir berichteten mit Polizeibericht Nr. 249 von Donnerstag, 6. September), erlag am Sonntag, 9. September im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zur Klärung des Unfallgeschehens werden weiterhin Zeugen gesucht. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

