POL-HS: Polizeibericht vom 09.09.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Verkehrsunfälle:

Wassenberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Heinsberger Straße (B221) wurde am 08. September, gegen 18:30 Uhr, eine 74-jährige Wassenbergerin verletzt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad die Pletschmühlenstraße, aus Richtung Weilerstraße kommend, und wollte den Fußgängerüberweg der B 221 überqueren. Dabei wurde sie vom Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Kerpen erfasst. Dieser befuhr die Heinsberger Straße, aus Richtung Unterbruch kommend, in Fahrtrichtung L 117. Die Radfahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und musste vor Ort durch die Besatzung eines gleichfalls eingesetzten Rettungswagens medizinisch versorgt werden.

Erkelenz

Ein 66-jähriger Mann aus Erkelenz befuhr am 08. September, kurz vor 09:00 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Aachener Straße in Fahrtrichtung Krefelder Straße und beabsichtigte, die Krefelder Straße weiter geradeaus zu befahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin (ebenfalls aus Erkelenz) die Krefelder Straße in Richtung Aachener Straße und wollte nachfolgend nach links in die Goswinstraße einbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei der Fahrer des Kleinkraftrades schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Einbrecher von Wohnungsinhaberin überrascht

Gegen 09:00 Uhr des 08.09.2018 versuchte ein bislang unbekannter Täter durch ein Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Hermann-Janßen-Straße zu gelangen. Dabei wurde er durch die Bewohnerin des Hauses gestört und flüchtete ohne Beute.

Geilenkirchen - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum 07.09.2018, 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr, die Wohnungseingangstür eines Reihenhauses an der Goethestraße widerrechtlich zu öffnen. Die Tat blieb im Versuchsstadium stecken.

