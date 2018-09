Hückelhoven (ots) - Am Donnerstag (6. September) erschienen gegen 11.30 Uhr ein Mann und eine Frau an der Haustür eines 81-jährigen Mannes, der in einem Mehrfamilienhaus an der Breite Straße in Hilfarth wohnt. Sie gaben sich als Mitarbeiter einer Glasfaserfirma aus und behaupteten, die Telefonleitungen überprüfen zu müssen. Der Senior schöpfte keinen Verdacht und ließ die beiden in seine Wohnung. Während die Frau mit ihm sprach und ihn ablenkte, nutzte der Mann die Gelegenheit und ging durch die Räume. Schon kurze Zeit später verließen die beiden Personen wieder die Wohnung. Etwas später stellte der Hückelhovener den Diebstahl von Bargeld aus seinem Schlafzimmer fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der unbekannte Dieb war zirka 170 Zentimeter groß, 35 bis 40 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und ein schmales Gesicht. Seine gelockten Haare waren dunkel und er wirkte südländisch. Seine Begleiterin war etwa 30 Jahre alt und 165 Zentimeter groß. Sie hatte dunkles Haar und trug eine auffällige Hornbrille. Ihre Lippen hatte sie rot geschminkt und war dunkel gekleidet.

Bereits am Mittwoch (5. September) hatten Personen an einer Haustür in Kleingladbach auf der Straße Im Siel geklingelt. Diese gaben sich als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus und wollten den Router im Haus überprüfen. Da dies der Wohnungsinhaberin verdächtig vorkam, ließ sie die Personen nicht in die Wohnung und meldeten den Vorfall bei der Polizei.

Zur Klärung der Taten bittet die Polizei Personen, die die Täter gesehen haben oder die ebenfalls Opfer eines solchen Trickdiebstahls geworden sind und diesen bislang nicht angezeigt haben, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

