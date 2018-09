POL-HS: Aggressionsdelikt im Straßenverkehr/ Zeugen gesucht

Gangelt (ots) - Bereits am Donnerstag (9. September) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lindenstraße ein Aggressionsdelikt im Straßenverkehr. Ein 49-jähriger Mann aus Geilenkirchen wollte gegen 19.15 Uhr mit seinem Pkw den Parkplatz in Richtung Lindenstraße verlassen. Kurz vor der Ausfahrt kam ihm mit hoher Geschwindigkeit ein Pkw Skoda mit Heinsberger Kennzeichen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Geilenkirchener nach rechts ausweichen und bremsen. Der Fahrer des Skoda beleidigte ihn daraufhin lautstark mehrfach aus dem Fahrzeug heraus. Dies wollte der Geilenkirchener nicht so hinnehmen und bat den Mann sein Verhalten zu überdenken. Daraufhin beleidigte dieser ihn abermals lautstark. Der 49-Jährige nahm sich vor, den Sachverhalt anzuzeigen. Deshalb fertigte er Fotos vom Pkw Skoda. Der Fahrer, der dies sah, schlug ihm das Handy aus der Hand und es kam auf dem Parkplatzgelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer. Der Geilenkirchener verließ dann mit seinem Pkw den Ort des Geschehens, um weiteren Streit zu vermeiden. Währenddessen wurde er weiter lautstark beleidigt. Er zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Zur Klärung des Geschehens werden Zeugen gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

