Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer beschädigt Hyundai an Elsässer Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat zwischen 10 Uhr am Samstag, 4. Mai, und 13.24 Uhr am Folgetag einen weißen Hyundai an der Elsässer Straße touchiert.

Dadurch entstand vorne links ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Abgestellt war das Fahrzeug am Fahrbahnrand in südliche Fahrtrichtung.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zum flüchtigen Verursacher und dem Unfall. Zeugen können sich telefonisch unter 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de melden. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell