Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 21-jähriger PKW-Fahrer flüchtet vor der Polizei und verunfallt

Hamm - Mitte (ots)

Ein 21-jähriger PKW-Fahrer wollte sich am Montag, 22. Januar, kurz nach 21 Uhr, durch Flucht einer Polizeikontrolle entziehen. Seine Flucht endete beim Abbiegen, als er dabei mit einem geparkten PKW zusammenstieß. Polizeibeamte der Polizeiwache Mitte wollten zur oben genannten Zeit auf der Straße Willy-Brandt-Platz einen VW anhalten und kontrollieren. Anstatt anzuhalten beschleunigte der Fahrer und fuhr dann weiter auf den Schwarzen Weg. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Als der Flüchtende nach links in die Schillerstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit dem geparkten VW und konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen. An Ort und Stelle wurde der Mann durch die Polizei gestellt. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem waren die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen am 20. Januar in Hamm entwendet worden. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der VW und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Urkundenfälschung, Verdacht auf Kennzeichendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell