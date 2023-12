Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Berge (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Tizianstraße wurde am Freitag, 15. Dezember, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, eingebrochen. Nachdem der oder die Täter die Glasscheibe der Terrassentür eingeworfen hatten, gelangten sie in das Wohnhaus und durchsuchten dieses. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Schmuck und Bargeld erbeutet. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rs)

