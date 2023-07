POL-HAM: Auto von Straße abgekommen - Fahrer war betrunken

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Sonntag, 9. Juli, zwischen 16 Uhr und 20.40 Uhr, einen an der Goethestraße geparkten VW beschädigt. Das Auto hat Schäden an der linken, vorderen Stoßstange in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm ...

mehr