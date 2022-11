POL-HAM: Einbruch in Geschäft - Kleidung gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Vor einer Sportsbar auf dem Chattanoogaplatz kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.35 Uhr Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen acht Personen. Zunächst war ein 28-Jähriger mit einem 26-Jährigen verbal in Streit geraten. Im weiteren Verlauf flogen die Fäuste zwischen den Beteiligten sowie fünf weiteren Personen zwischen 26 und 30 Jahren, wobei am Boden liegende Beteiligte auch mit Tritten traktiert wurden. Mindestens drei Personen wurden dabei ...

