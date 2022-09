POL-HAM: Gleich zwei Raser des Tages: 480 Euro, 2 Punkte und einen Monat Fahrverbot

Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 15. September, 7.45 Uhr, auf dem Piebrockskamp Ecke Heessener Dorfstraße wurden zwei Frauen verletzt. Eine 36-Jährige aus Hamm fuhr in ihrem Renault auf dem Piebrockskamp in Fahrtrichtung Osten und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Heessener Dorfstraße passieren. Hier kollidierte sie mit einer 17 ...

mehr