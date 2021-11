Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 31-Jähriger wurde am Freitag, gegen 21.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hohe Straße schwer verletzt. Der Mann fuhr mit einem Pedelec in westliche Fahrtrichtung und stieß an der Kreuzung Borbergstraße mit dem querenden Opel Corsa eines 20-Jährigen zusammen. Der 31-Jährige stürzte und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden. (ag)

