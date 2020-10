Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Tedi-Filiale geklärt - Tatverdächtiger festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach dem Raub auf eine Tedi-Filiale in der Oswaldstraße am 26. August, konnte die Polizei Hamm am Mittwoch, 30. September, einen Tatverdächtigen festnehmen. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur eines 43-Jährigen Mannes. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte belastendes Beweismaterial aufgefunden werden. Der Mann mit Wohnsitz in Hamm soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.(hei)

Unsere ursprüngliche Pressemitteilung vom 26.08.2020 lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4690153

