Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in einen Imbiss

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 19.15 Uhr und Freitag, 3. Juli 2020, 6.15 Uhr, in einen Imbiss an der Luisenstraße ein. Sie beschädigten die Eingangstür und gelangten so ins Innere. Ohne Beute flohen die Tatverdächtigen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

