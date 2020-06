Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Toyota mit HAM-Kennzeichen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 16. Juni 2020, gegen 00.05 Uhr, auf der Goethestraße sucht die Polizei einen schwarzen Toyota mit HAM-Kennzeichen. Eine Audi-Fahrerin war auf der Goethestraße in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. Der Toyota fuhr im zweispurigen Bereich der Goethestraße so dicht an ihr vorbei, dass sie nach rechts ausweichen musste und gegen einen Bordstein fuhr. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der Email-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

