Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zigaretten- Dieb gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Diebstahl am Montag, 14. Oktober 2019 an einem Kiosk am Bockumer Weg sucht die Polizei einen flüchtigen Dieb. Gegen 6.10 Uhr bestellte der Unbekannte ein Brötchen und eine Stange Zigaretten. Als die Besitzerin gerade abkassieren wollte, schnappte er sich die Stange Zigaretten und flüchtete. Der Tatverdächtige ist zirka 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine hagere Figur und kurze, dunkle Haare. Der Dieb mit südeuropäischem Erscheinungsbild trug eine schwarze Jeans, ein schwarzes Sweatshirt, schwarze Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

