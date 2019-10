Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rabiater Eindringling sucht seine Frau

Hamm-Herringen (ots)

Ein 37-jähriger Hammer traute seinen Augen nicht, als am Freitagabend, 11. Oktober, ein fremder Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Herringer Heide stand. Gegen 23.20 Uhr trat der Unbekannte gewaltsam die Wohnungstür ein und fragte den 37-Jährigen, ob seine Frau in der Wohnung sei. Als der Eindringling merkte, dass er sich in der Wohnung geirrt hatte, entschuldigte er sich bei dem Wohnungsinhaber und flüchtete. Der polnisch sprechende Tatverdächtige ist zirka 1,80 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Hinweise zu der flüchtigen Person nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell