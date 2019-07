Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Hamm-Rhynern (ots)

Einen Einbrecher überraschte eine 68-Jährige am Samstag, 20. Juli an der Straße In der Fuchshöhle. Als die Bewohnerin gegen 11.15 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie den Tatverdächtigen, wie er versuchte die Terrassentür aufzuhebeln. Als der Einbrecher die Zeugin sah, flüchtete er. Der Flüchtige ist zirka 20 Jahre alt und trug eine dunkle Tuchhose, ein hellblaues Oberhemd und eine Umhängetasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell