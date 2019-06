Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ergänzung zur Pressemeldung "Firmenfahrzeuge aufgebrochen"

Hamm (ots)

Unsere Pressemeldung "Firmenfahrzeuge aufgebrochen" vom 14.06.2019, 08.38 Uhr, wird wie folgt ergänzt: In der Nacht von Donnerstag (13.06.2019, 21 Uhr) auf Freitag (14.06.2019, 5.30 Uhr), wurden zwei weitere Firmenfahrzeuge an der Mansfelder Straße und an der Straße Am Hang aufgebrochen. In beiden Fällen wurde ein Loch in die Tür geschnitten und anschließend Werkzeug entwendet. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb) Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Fall lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4296992

