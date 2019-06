Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist auf der Sorauer Straße

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unangenehmes Erlebnis für eine 15-jährige Fußgängerin auf der Sorauer Straße. Sie war am Donnerstag, 13. Juni, gegen 20.45 Uhr, auf der Sorauer Straße unterwegs. Als sie sich umdrehte, entblößte ein Unbekannter sein Geschlechtsteil. Anschließend zog er seine Hose wieder hoch, spuckte in Richtung der Jugendlichen und schubste sie zu Boden. Anschließend flüchtete er in Richtung Memeler Straße. Der Tatverdächtige mit osteuropäischem Erscheinungsbild ist zirka 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine korpulente Statur. Er trug eine beigefarbene Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Sandalen. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

