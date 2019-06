Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bienenvölker gestohlen

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, 25. Mai, 12 Uhr und Sonntag, 2. Juni, 12 Uhr, von einer Wiese an der Warendorfer Straße fünf Bienenvölker. Jeweils ein Bienenvolk befindet sich in einem Stock, welcher aus vier Holzisten besteht. Um diese zu transportieren, sind ein großes Fahrzeug und mindestens zwei Personen nötig. Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

