Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist an der Kissinger Höhe

Hamm-Pelkum (ots)

Unangenehmes Erlebnis für eine 59-Jährige im Naherholungsgebiet an der Kissinger Höhe: Sie sah dort am Sonntagnachmittag, 2. Juni, gegen 15.40 Uhr, einen nackten Unbekannten, der auf einer Parkbank saß und onanierte. Die Hammerin sprach den Exhibitionisten an. Daraufhin zog er sich an und flüchtete mit einem alten blauen Fahrrad vom Tatort. Der Gesuchte ist etwa 40 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hat eine hagere Statur und mittellange, schwarze Haare. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

