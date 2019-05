Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbrecher wurde gestört

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Mittwochmorgen, 29. Mai, in eine Obergeschosswohnung an der Kranichstraße einzubrechen und wurde dabei von der Bewohnerin gestört. Gegen 9 Uhr hörte die 43-jährige Frau verdächtige Geräusche an der Wohnungstür. Sie begab sich in den Flur und öffnete kurz darauf die Tür. Im Treppenhaus sah sie einen Mann, der die Treppen herunterlief. Er trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze über den Kopf gezogen, eine Jeans und dunkle Turnschuhe. Hinweise zum flüchtigen Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell