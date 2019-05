Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Renitenter Ladendieb verletzte zwei Männer leicht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 21-jähriger Ladendieb verletzte am Dienstag, 28. Mai, in und vor einem Discounter an der Moritz-Bacharach-Straße einen 25-jährigen Angestellten und einen 62-jährigen Ladendetektiv leicht. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde gegen 14 Uhr vom Detektiv dabei beobachtet, wie er zusammen mit einem noch unbekannten Mittäter größere Mengen an Nahrungsmitteln in eine Sporttasche packte. Kurz danach verließen beide Männer den Supermarkt. Der Sicherheitsbedienstete und Mitarbeiter des Discounters nahmen die Verfolgung auf. Der Unbekannte lief zu einem schwarzen Daimler mit Essener Kennzeichen. In dem Fahrzeug saß ein weiterer Mann. Anschließend fuhr das Auto in unbekannte Richtung davon. Der 21-Jährige, der die Beute bei sich hatte, wurde von den Verfolgern gestellt. Sie führten ihn zurück zur Filiale. Herbei und später dann in den Büroräumen schubste, schlug, beleidigte und bedrohte der Ertappte den Ladendetektiv und die Angestellten. Die alarmierten Polizisten nahmen den Renitenten vorläufig fest und nahmen ihn mit zur Wache. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern dauern an. (cg)

