Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorläufiges Ermittlungsergebnis zu Wohnungsbrand Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Vermutlich war ein technischer Defekt an einem Akku-Ladegerät die Ursache für den Wohnungsbrand am Samstag, 18. Mai, am Bockumer Weg. Das stellten die Brandermittler der Hammer Polizei nach der Begutachtung des Brandortes fest. Weitere Untersuchungen stehen noch aus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 100000 Euro geschätzt. Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Fall lesen Sie hier: http://url.nrw/ZF7 (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell