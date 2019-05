Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde ein 41-Jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 12. Mai, gegen 02.20 Uhr an der Kreuzung Soester Straße/Alte Soester Straße. Zuvor war er mit seinem Fahrrad den Radweg der Soester Straße in nordwestliche Richtung gefahren. Eine 64-jährige Renault-Fahrerin war von der Alten Soester Straße nach rechts in die Soester Straße abgebogen und mit dem Radfahrer zusammengestoßen. Der Leichtverletzte will sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand Sachschaden von etwa 600 Euro. (kt)

