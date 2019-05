Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Renitenter Ladendieb verletzt Discounter-Mitarbeiter

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem räuberischen Diebstahl am Mittwoch, 8. Mai, in einem Discounter an der Werler Straße hat ein 35-Jähriger einen Marktmitarbeiter leicht verletzt. Gegen 13.20 Uhr stahl der Mann aus Hamm mehrere Getränke und wollte das Geschäft verlassen. Ein 43-jähriger Angestellter wollte den Dieb festhalten. Daraufhin wehrte sich der Ertappte und verletzte sein Gegenüber. Letztendlich konnte der Renitente aber bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festgehalten werden. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen mit zur Wache. (cg)

