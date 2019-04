Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Einbruch in Sachsenhalle - Pilsdeckchen und Bierdeckel verstreut

Hamm-Heessen (ots)

In die Sachsenhalle am Piebrockskamp drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 17. April, 17 Uhr, und Donnerstag, 18. April, 7.45 Uhr, ein. Die Einbrecher stahlen mehrere Kartons mit Bierdeckeln und Pilsdeckchen. Die Beute verstreuten sie auf dem Parkplatz vor der Halle. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

