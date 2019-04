Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Blitzer beschmiert - Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Graffiti-Sprayer beschmierten am Sonntagmorgen, 14. April, in der Zeit zwischen 5.05 Uhr und 9 Uhr, den Enforcement-Trailer der Stadt Hamm sowie einen stationären Blitzer. Der Blitzer-Anhänger stand an der Ahlener Straße in Höhe des Bushaltestelle Linnhoff. Die stationäre Messeinrichtung befindet sich ebenfalls auf der Ahlener Straße. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Farbschmierer nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

