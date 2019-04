Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Samstag, 13. April, sucht die Polizei nach der Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens. Gegen 18.40 Uhr fuhr ein 48-jähriger Lada-Fahrer auf der Rautenstrauchstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der Einmündung Tilmannstraße ließ er eine junge Frau in einem schwarzen Kleinwagen von der Tilmannstraße nach links in die Rautenstraustraße abbiegen. Dabei touchierte die Fahrerin den Geländewagen des 48-Jährigen und setzte ihre Fahrt fort. Die Frau ist etwa 20 Jahre alt, hat lange, schwarze Haare und eine kräftige Statur. Sie trug ein beigefarbenes Oberteil. An dem Lada des 48-Jährigen entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

