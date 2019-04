Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Straftäter nach Verkehrsunfall festgenommen

Hamm-Westen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 20.20 Uhr, wurde ein 47-Jähriger aus Bergkamen auf der Wilhelmstraße festgenommen. Der Mann touchierte mit einem Mercedes Sprinter beim Einparken einen Seat Ateca. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass gegen den Verursacher ein Haftbefehl wegen Diebstahl vorlag. Darüber hinaus legte der Fahrer einen offensichtlich gefälschten Führerschein vor. In Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der Mann nicht. Außerdem fiel ein durchgeführter Drogentest positiv aus. Vor Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt war somit in der Polizeiwache noch eine Blutprobe fällig. Ermittelt wird nunmehr wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell