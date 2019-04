Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mazda auf der Husarenstraße ausgebrannt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Auf der Husarenstraße geriet am Sonntagnachmittag (14. April), gegen 14.35 Uhr, ein dort abgestellter, schwarzer Mazda 5 in Brand. Das Fahrzeug brannte im Frontbreich vollständig aus, musste von der Feuerwehr gelöscht werden und wurde anschließend zur Spurensicherung polizeilich sichergestellt. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Husarenstraße war für die Löscharbeiten zeitweilig gesperrt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 916 - 0 bei der Polizei Hamm zu melden.(es)

