Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei 14-Jährige von Unbekanntem geschlagen

Hamm-Uentrop (ots)

Zwei 14-Jährige wurden am Samstag, 13. April, von einem Unbekannten geschlagen. Gegen 22 Uhr standen die Jugendlichen an einer Bushaltestelle an der Karl-Koßmann-Straße, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden. Plötzlich find der Unbekannte grundlos an, die beiden 14-Jährigen zu schlagen und zu treten. Die Teenager konnten fliehen und die Polizei alarmieren. Der unbekannte Schläger hatte schwarze Haare, einen Bart und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

