Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungsergebnis zum Wohnungsbrand mit fünf Verletzten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Der Wohnungsbrand am Frienbusch am Freitag, 5. April 2019, ist durch die Strahlungswärme eines Kamins verursacht worden. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Einrichtungsgegenstand erhitzte sich und fing Feuer. Das stellte die Polizei nach der Untersuchung des Brandorts fest. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200000 Euro. Unsere ursprüngliche Pressemeldung zu dem Fall finden Sie hier: http://url.nrw/ZCV (cg)

